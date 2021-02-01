Об этом Гейтс заявил немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.
“Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией”, — сказал он.
Гейтс напомнил, что его фонд в Пакистане и Нигерии во время борьбы с полиомиелитом уже сталкивался с недоверием к вакцине. По его словам, тогда в этих странах ходили слухи, что препарат “приводит к бесплодию у женщин”.
Предприниматель считает, что для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. Только они, пояснил он, способны объяснить преимущества вакцины населению.
С момента начала пандемии в интернете курсируют теории о том, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Бизнесмен заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.
- Билл и Мелинда Гейтс в своем ежегодном письме предупредили, что пандемия коронавируса может привести к “неравенству иммунитета” – огромному разрыв между богатыми людьми, имеющими легкий доступ к COVID-вакцинам, и всеми остальными.