Основатель корпорации Microsoft, мультимиллиардер Билл Гейтс отреагировал на слухи о своей причастности к пандемии COVID-19. Также он предупредил, что распространение недостоверных фактов о вакцинации может продолжить эпидемии коронавируса.

Об этом Гейтс заявил немецкому изданию Suddeutsche Zeitung.

“Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией”, — сказал он.

Гейтс напомнил, что его фонд в Пакистане и Нигерии во время борьбы с полиомиелитом уже сталкивался с недоверием к вакцине. По его словам, тогда в этих странах ходили слухи, что препарат “приводит к бесплодию у женщин”.

Предприниматель считает, что для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. Только они, пояснил он, способны объяснить преимущества вакцины населению.

С момента начала пандемии в интернете курсируют теории о том, что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Бизнесмен заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.