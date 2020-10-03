Об этом сообщает БЕЛТА.

Так, министерство иностранных дел страны разработало новую редакцию положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации. В связи с этим, власти проведут переаккредитацию всех иностранных СМИ.

“В связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября текущего года. С понедельника, 5 октября 2020 г., комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн мы также планируем технически открыть с утра в понедельник”, – отметили в МИД Беларуси.