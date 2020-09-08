В Беларуси пройдут "антитеррористические учения" "Славянское братство – 2020" при участии России и Сербии.

Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

“На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Учения “Славянское братство” проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В минувшем году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Беларуси”, – пишет пресс-служба ведомства.

Сообщается, что прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.