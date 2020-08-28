Белорусы будут въезжать в Украину на условиях преференциального режима — МИД

Граждане Беларуси будут пользоваться преференциальным режимом при въезде в Украину, вопреки закрытию границ.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружеской нам стране, будут пользоваться преференциальным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и предоставлять разрешения на въезд”, – сказал он.

СПРАВКА. Преференциальный режим – особый льготный режим осуществления внешнеэкономических связей, экономического сотрудничества, предоставляемый одним государством другому без распространения на третьи страны.