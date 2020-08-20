Об этом в комментарии “Интерфаксу” заявила член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.
“Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет”, — сказала она.
Колесникова подчеркнула, что повторные выборы можно будет провести не раньше пятого ноября 2020 года, когда истекает срок правления Лукашенко.
Она добавила, что перевыборы пройдут с обновленным составом ЦИК в строгом соответствии с международными стандартами, при участии международных наблюдателей.
- Ранее сообщалось, что после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.