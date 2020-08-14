Об этом говорится в ее заявлении, распространенном в пятницу, информирует агентство “Интерфакс-Запад”.

Заявление, в частности, опубликовано в созданном Тихановской и ее штабом Telegram-канале “Пул Первой”.

В нем указано, что штаб продолжает работать, а его главой по-прежнему остается Мария Мороз, которая находится с Тихановской в Литве.

Тихановская также выразила готовность “к диалогу с властями”.

“Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями. С учетом происходящего в стране и необходимостью принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела. Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан… В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти — трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества”, – отмечается в заявлении.

Тихановская также призвала международное сообщество, европейские страны помочь ее штабу “в организации диалога с белорусскими властями”.

“Власть должна показать готовность к диалогу с народом. Это значит, отпустить всех задержанных. Это значит, убрать с улиц городов ОМОН и войска. Это значит возбудить уголовное дело против тех, кто отдавал преступные приказы избивать и стрелять в людей. Я обращаюсь к мэрам городов. Выйдите и начните разговаривать, слушать людей. Это в ваших компетенциях организовать законные и мирные митинги на площадях городов”, – говорится в заявлении.

Кроме того, Тихановская обратилась к сотрудникам милиции, армии и другим силовикам с призывом “не исполнять преступных приказов”.

“Поговорите с вашим начальством, остановите кровопролитие. Вы давали присягу служить Республике Беларусь и своему народу. Мы, люди, будем благодарны каждому, кто станет на сторону народа”, – подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”. Министерство внутренних дел Литвы заявило, что из-за протестов в Беларуси и давления власти страна готова предоставить убежище белорусским оппозиционерам и готовится к наплыву политических беженцев.

Страны Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) и США призвали власти Беларуси воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных во время протестов. ЕС призвал власти Беларуси освободить задержанных и прекратить насилие, предупредив о возможных санкциях.