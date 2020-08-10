Об этом сообщает “Белсат ТВ”.
“Наши журналисты разговаривали с человеком на этом фото, его зовут Евгений Заичкин. Он жив, подробности скоро появятся”, – сообщает СМИ.
Заичкин рассказал, как они с братом и девушкой шли к стеле, подъехала маршрутка, выскочили 5-6 омоновцев и начали всех задерживать, применяя силу. Он стал на колени, но его избили дубинками. Его с сотрясением мозга доставили в больницу, а позже отпустили домой, потому что переломов не обнаружили.
Брата Заичкина задержали, что с ним – пока не известно.
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