Белорусский протестующий Евгений Заичкин, которого сбил автозак во время протестов в Минске, оказался жив.

Об этом сообщает “Белсат ТВ”.

“Наши журналисты разговаривали с человеком на этом фото, его зовут Евгений Заичкин. Он жив, подробности скоро появятся”, – сообщает СМИ.

Заичкин рассказал, как они с братом и девушкой шли к стеле, подъехала маршрутка, выскочили 5-6 омоновцев и начали всех задерживать, применяя силу. Он стал на колени, но его избили дубинками. Его с сотрясением мозга доставили в больницу, а позже отпустили домой, потому что переломов не обнаружили.

Брата Заичкина задержали, что с ним – пока не известно.