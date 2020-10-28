На фоне национальных протестов в Беларуси, администрации высших учебных заведений начали отчислять студентов после заявления Лукашенко. Зафиксировано отчисления в нескольких университетах.

Об этом сообщает издание TUT.BY.

27 октября с Университета культуры отчислили музыканта Павла Соколова. Причиной такого решения администрации заведения стало участие студента в акции протеста против режима Лукашенко. После скандального решения парень выпустил клип в поддержку белорусов.

В тот же день из Академии искусств в Минске отчислили трех студентов, которые активно участвовали в демонстрациях и протестных движениях. Один из отчисленных студентов рассказал, что администрация учебного заведения в личной беседе с ним подчеркнула, что “политика вне искусства”. Парню посоветовали найти себе политический вуз для обучения.

28 октября девять студентов Брестского государственного технического университета попали в список на отчисление после акции солидарности 26 октября. Студентов могут отчислить в связи с “неоднократным нарушением условий договоров о подготовке специалистов с высшим образованием, нарушением Правил внутреннего распорядка для учащихся БрГТУ”.

Один из студентов рассказал, что все кандидаты на отчисление участвовали в акции протеста 26 октября во фойе учебного заведения.