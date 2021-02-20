В 2020 году украинцы стали меньше употреблять фруктов и картофеля, а мяса — больше.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики за январь-сентябрь 2020 года, обнародованные 19 февраля.

По статистике, за первые 9 месяцев 2020 года украинцы начали употреблять мяса на 100 граммов больше, чем за 9 месяцев 2019 года. В среднем на 1 украинца ежемесячно приходится 5,1 кг мясной продукции.

В то же время потребление молочных продуктов сократилось (с 18,9 кг до 18,8 кг), как и потребление рыбы (с 1,4 до 1,3 кг).

Аналогичные изменения произошли и в статике по потреблению сахара: теперь среднестатистический украинец потребляет в месяц 2,5 кг вместо 2,6.

Значительные изменения произошли в статистике по потреблению картофеля. В прошлом году за месяц потребляли 6,2 кг, а в этом году — на 300 граммов меньше. Уровень потребления фруктов, ягод, орехов и винограда тоже значительно снизился — с 3,8 кг до 3,5 кг.

На 100 граммов уменьшилось потребление овощей (до 9,2 кг) и хлеба/хлебопродуктов (до 8 кг).