Недавно в Украине зафиксировали самое большое за три года количество смертей в течение месяца.

Об этом свидетельствует анализ данных Госстата касательно смертности в Украине от компании Opendatabot.

В ноябре 2020 года была зафиксирована наибольшая смертность за последние три года. Умерли 63 438 человек.

Из них 6184 умерли в результате COVID-19 или его осложнений. До июля количество случаев смерти среди пациентов, у которых подтвердили заражение коронавирусом, в месяц составляло не более нескольких сотен. Впервые показатель приблизился к отметке в 1000 в августе и с тех пор неуклонно рос.

Еще 2735 смертей были вызваны болезнями органов дыхания (сюда входят грипп и пневмонии). Это в несколько раз больше, чем в 2018 и 2019 годах. Тогда в ноябре фиксировали 1177 и 980 случаев смерти по этой причине.

Подавляющее большинство смертей в ноябре (более 40 тысяч) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Коронавирусная болезнь на втором месте, на третьем — онкологические заболевания. Меньше всего украинцы умирали от инфекционных и паразитарных болезней.

С начала года вместе с распространением COVID-19 росло как количество смертей, причиненных вирусом, так и связанных с пневмонией.