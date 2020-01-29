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Большинство украинцев недовольны ценой на тепло, газ и горячую воду

Большинство украинцев недовольны стоимостью теплоснабжения, газоснабжения и горячего водоснабжения.

Среда, 29 января 2020, 15:55

Об этом свидетельствует опрос социологической группы “Рейтинг”, проведенный 18-23 декабря 2019 года.

Так, среди пользователей коммунальных услуг, наиболее критической относительно доходов является стоимость теплоснабжения, газоснабжения и горячего водоснабжения. В частности, не менее двух третей, тех, кто пользуется этими услугами, считают их стоимость высокой.

Стоимостью электроснабжения недовольны половина опрошенных, несмотря на это около 40 % считают цену электричества для населения средней. Подобная ситуация и с холодным водоснабжением.

В тоже время, по стоимости уборки придомовых территорий и вывоза мусора оценка украинцев менее критическая: около 40 % считают цену за эти услуги средней, треть – высокой.

Отмечается, что оценка стоимости коррелируются с уровнем доходов и возрастом респондентов: чем хуже материальное положение опрошенных, и чем они старше, тем более негативно стоимость услуг влияет на семейный бюджет. При этом, те, кто больше доволен качеством услуг, лояльнее оценивает их стоимость.

Скриншоты

Социологическая группа “Рейтинг” в период с 18 по 23 декабря 2019 года опросила население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2 %.

  • Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%. Украинцы опровергли. 
Теги: тарифи, тепло, вода, газ

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