Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Премьера, стоимость услуг в сторону уменьшения пересчитали 131 предприятие теплокоммунэнерго. В частности, снижение произошло в 15 областных центрах: Виннице, Луцке, Днепре, Житомире, Запорожье, Кропивницком, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Чернигове, Киеве.

При этом перерасчет не проводили в Сумах, Черкассах, Черновцах, Николаеве и в Полтаве.

В Кабмине привели примеры снижения сумм в платежках:

по 1-комнатных квартирах: от 80 грн в Киевской области и до 292 грн в Львовской области;

по 2-комнатных квартирах: от 110 грн в Черниговской области до 435 грн в Днепропетровской области;

по 3-комнатных квартирах: от 140 грн в Днепропетровской области до 563 грн в Ровенской области.

“А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года”, – сообщил Гончарук.

При этом в комментариях под сообщением Гончарука его заявление раскритиковали. Люди пишут, что во многих городах суммы в платежках за декабрь оказались выше, чем раньше.

“Куда, маму твою, оно интересно снижено? 1653 гривни в платежке за 24 дня при средней температуре +4 в Ровно. Куда это оно, твою дивизию снижено?

Министр, ты может на улицу выйди без самоката, в троллейбусе расскажи это гражданам?”, “Чернигов, 2 комнатная кв.42, 8 кв.м. : абсолютная неправда. Поскольку сумма за декабрь выше за ноябрь почти на 174 грн”, “В Киеве с 1500 грн до 1900. Это вроде как больше стало, а не уменьшилось”, “Интересно, почему я получила платежку за отопление на 1000 грн больше, чем обычно…”, – пишут возмущенные украинцы.

Ранее Кабмин принял постановление, которое разрешает теплопоставщикам делать пересчет в платежках, если снижаются цены на газ по сравнению со стоимостью, заложенной в тарифе.

Гончарук отмечал, что такие изменения позволяют уменьшать стоимость отопления до 30 %.