Covid-19 Украина

обновлено 27.02.2021 в 18:02

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Bitcoin не может быть платежным инструментом, – Mastercard

Курс криптовалюты Bitcoin меняется ежеминутно, а трансакция проходит более 10 минут. Поэтому криптовалюта не может быть платежным инструментом.

Суббота, 27 февраля 2021, 19:23

Об этом заявила исполнительный вице-глава Mastercard MA Энн Кэрнс, информирует Marketwatch.

“Bitcoin не ведет себя как платежный инструмент … Слишком изменчивый, и на транзакцию уходит очень много времени”, – отметила Кэрнс.

Она добавила, что эту криптовалюту необходимо считать классом активов, а не платежным инструментом. По ее словам, пользователь даже не сможет рассчитаться за кофе, поскольку курс Bitcoin очень изменчив.

“Если бы мы с вами пошли на чашку кофе, и я решила рассчитаться биткоином, наше кофе могла бы стоить мне, например, на 40% дороже тогда, когда его приготовят, – а это 10 минут для фактического урегулирования соглашения”, – сказала она.

В то же время Mastercard хочет ввести так называемые стейблкоины – криптовалюту, которая привязана к запасам обычных валют и работает с центральными банками.

  • Накануне, 22 февраля, стоимость Bitcoin побила исторический рекорд, преодолев психологическую отметку в $58 тыс.
Теги: bitcoin, MasterCard, криптовалюта

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