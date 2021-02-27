Bitcoin не может быть платежным инструментом, – Mastercard

Курс криптовалюты Bitcoin меняется ежеминутно, а трансакция проходит более 10 минут. Поэтому криптовалюта не может быть платежным инструментом.

Об этом заявила исполнительный вице-глава Mastercard MA Энн Кэрнс, информирует Marketwatch.

“Bitcoin не ведет себя как платежный инструмент … Слишком изменчивый, и на транзакцию уходит очень много времени”, – отметила Кэрнс.

Она добавила, что эту криптовалюту необходимо считать классом активов, а не платежным инструментом. По ее словам, пользователь даже не сможет рассчитаться за кофе, поскольку курс Bitcoin очень изменчив.

“Если бы мы с вами пошли на чашку кофе, и я решила рассчитаться биткоином, наше кофе могла бы стоить мне, например, на 40% дороже тогда, когда его приготовят, – а это 10 минут для фактического урегулирования соглашения”, – сказала она.

В то же время Mastercard хочет ввести так называемые стейблкоины – криптовалюту, которая привязана к запасам обычных валют и работает с центральными банками.