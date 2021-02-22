Covid-19 Украина

обновлено 22.02.2021 в 01:01

Всего:

1304456 (+4489)

Болеют:

133280 (+4489)

Выздоровели:

1146073 (+1557)

Умерло:

25103 (+58)

22 февраля

00:25 Стоимость Bitcoin впервые превысила $58 тысяч

21 февраля

23:17 Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y
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22:12 США ответят на хакерскую атаку: Россию ждут не просто санкции
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20:36 Ляшко заверил, что всех желающих вакцинируют от COVID-19 бесплатно
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19:34 Серб Новак Джокович в девятый раз выиграл Australian Open
18:28 В Нигерии упал военный самолет: видео
17:29 В Украину везут полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, – МОЗ
16:56 Новые кроссовки Канье Уэста будут продаваться в Украине
15:57 Потепление в Украине: в понедельник прогнозируется до +9°C
15:19 Великобритания ускоряет вакцинацию: к 31 июля все взрослые получат первую дозу
14:35 В США клонировали вид черноногого хорька, который признан вымершим, – фото
13:55 Полиция Мьянмы открыла огонь по протестующим: погибли двое
13:17 Неандертальцы могли вымереть из-за изменения магнитного поля Земли 42 тыс. лет назад, – исследование
12:08 В Израиле после прививок риск заражения COVID-19 снизился на 95,8%
11:25 От COVID-19 умерла мама Роналдиньо
10:58 В Каталонии не утихают протесты из-за ареста рэпера Пабло Хаселя, прославлявшего терроризм
10:24 Xiaomi планирует выпустить собственный автомобиль, – СМИ
09:55 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4489 новых случаев COVID-19
09:23 21 февраля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
08:52 В США обломки самолета Boeing 777 упали на жилые дома
07:58 Facebook заблокировал страницу военных Мьянмы
07:40 Потепление по всей стране: какой будет погода 21 февраля
06:29 В США участились случаи ксенофобных нападений на азиатов на фоне эпидемии COVID-19
04:18 Facebook возобновила переговоры с правительством Австралии по поводу доступа к новостям
03:20 В Черниговской области женщина отдала почти миллион гривен, чтобы «снять порчу»
02:47 Чернобыльская зона получила собственный логотип: с течением времени он «будет исчезать», – фото, видео
01:44 «На мертвого легко повесить всех собак»: Антоненко сообщил, что опасается за свою жизнь
00:19 Порошенко о санкциях против Медведчука: «СБУ и генпрокурор должны внести представление об аресте»

20 февраля

23:39 Под украинские санкции попала компания-владелец сети магазинов «Спортмастер»

Стоимость Bitcoin впервые превысила $58 тысяч

Стоимость Bitcoin побила исторический рекорд, преодолев психологическую отметку в $58 тыс.

Понедельник, 22 февраля 2021, 00:25

Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.

Стоимость биткоина достигла $58 105, а через несколько часов биткоин стоил $58332.

После этого цена пошла на спад и стоимость упала до $57339.

Напомним, что автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.

  • Ранее сообщалось, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернулся в Twitter после двухдневного перерыва, чтобы отправить серию мемов о криптовалюте Dogecoin, чем повысил ее акции Dogecoin на 75%.
Теги: bitcoin, биткоин

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