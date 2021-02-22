Стоимость Bitcoin впервые превысила $58 тысяч

Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.

Стоимость биткоина достигла $58 105, а через несколько часов биткоин стоил $58332.

После этого цена пошла на спад и стоимость упала до $57339.

Напомним, что автомобильная компания Илона Маска незаметно купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) это может быть еще одной причиной расследовать дело профессионального тролля и генерального директора Tesla Илона Маска.