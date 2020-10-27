Об этом он сказал сегодня на брифинге.
“При госпитализации человека, начале лечения и установлении диагноза коронавирус, на сегодняшний день не нужно исключительно иметь положительный ПЦР-тест. Согласно мировой статистике, в 30 % случаев, когда человек болен COVID-19, тест ПЦР у него может быть отрицательный”, – сказал Степанов.
Он объяснил, что существует несколько причин неточного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
“Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР”, – добавил глава МОЗ.
Кроме того, он также отметил, что количество тестирований на коронавирус, исходя из динамики заболевания, недостаточное.
“Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения”, – резюмировал Степанов.
- По состоянию на 9:00 27 октября в Украине зафиксировано 6677 новых случаев COVID-19.