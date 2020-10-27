Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30 % больных. Поэтому МОЗ планирует добавить новые методы для диагностики COVID-19.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“При госпитализации человека, начале лечения и установлении диагноза коронавирус, на сегодняшний день не нужно исключительно иметь положительный ПЦР-тест. Согласно мировой статистике, в 30 % случаев, когда человек болен COVID-19, тест ПЦР у него может быть отрицательный”, – сказал Степанов.

Он объяснил, что существует несколько причин неточного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

“Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР”, – добавил глава МОЗ.

Кроме того, он также отметил, что количество тестирований на коронавирус, исходя из динамики заболевания, недостаточное.

“Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения”, – резюмировал Степанов.