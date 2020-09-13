Свое видеообращение он изложил в Facebook.
Видео блогер снял на старой остановке общественного транспорта, которая, по его словам, символизирует, как в Полтаве остановилось время.
“Считаю, что Полтаву надо защитить сейчас от коррупции и непрофессионализма. Полтава требует изменений, которые дадут наконец ей развиваться”, – сказал Андрей Полтава.
Он считает, что команда от “Европейской солидарности” позволит разрушить коррупционные схемы и поможет Полтаве расти.
- Ранее партия “Слуга народа” на внеочередном съезде представила кандидатов на должности мэров областных городов.