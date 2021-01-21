Минобороны Украины публично отреагировало на слова тиктокерши, которая "выбрала Россию" на видео в соцсети, а когда полковник ВСУ Анатолий Штефан сделал ей замечание, - заявила, что его замечания рассмотрит министерство.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины в Facebook.

Скандал начался с того, что киевская блогерша с ником di.rubens, известная так же как Тася, или Таисия Маламан, сняла для ТикТок видеоролик на Аллее Небесной Сотни, в котором расхвалила страну–агрессора. В кадре собеседник предлагал девушке выбрать одну из двух стран, и та со смехом постоянно выбирала Россию, отдавая ей предпочтение перед Украиной.

Видео, которое пользовательница TikTok @ di.rubens удалила со своего аккаунта, из-за которого все началось:

Полковник Анатолий Штефан возмутился этим видео в соцсети.

“Я считаю это недопустимым, неправильным. Предлагаю этой даме отреагировать на данный факт, записать видео (с извинениями) и распространить на своих ресурсах относительно своей позиции, надеюсь украинской (если она такая)”, – отметил Штефан и назвал ее слова позорным поступком.

После этого девушка опубликовала два видео с обвинениями ветерана.

“Знакомьтесь – позор украинской армии!” – прокомментировала она на русском языке реакцию Штефана, обвинив его в войне с собственными гражданами.

Тиктокерша заявила, что инициирует против него уголовное дело.

Также по ее словам, готовится иск в суд и идет рассмотрение дела в Минобороны.

Военный также назвал слова тиктокерши ударом по Вооруженным Силам.

“7 лет войны скажете Вы? Нет. Это досадная реальность настоящего! И это удар российскими методами, нарративом и посланиями (именно так они и пишут) не по мне или моей репутации. Это удар по Вооруженным силам и ее воинам! Это удар по защитникам ! И причем с ярко выраженным русским акцентом и на русском языке“, – отметил полковник ВСУ.

Пресс-служба министерства тегнула полковника Вооруженных сил Анатолия Штефана и заявила, что с нетерпением ждет жалобы гражданки.

“Вопрос будет на особом контроле. Контрольный вопрос будет особенным: Украина или Россия?”, – отметили в министерстве.

После скандала в компании “Алло” отметили, что прекращают любое сотрудничество с тиктокершей Di.rubens и не разделяют ее позицию.

“Официально заявляем, что блогер Di.rubens (Таисия М.) никогда не работала в ООО АЛЛО. Она участвовала в изготовлении контента на официальном канале Алло в ТикТок в качестве актрисы на заказ подрядчика, занимающегося работой с блогерами… Со своей стороны компания Алло отказывается от каких-либо услуг Таисии М. “, – отметили в компании.