Скандальный российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) собрался с концертами в Украину. Ранее в Одессе он назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "еб*ной показухой".

Анонс концертов рэпера размещен на сайте билетного агентства Kontramarka.

Три концерта Моргенштерна запланированы в Украине на июнь: 3 июня – в Киеве, 4 июня в Харькове, 6 июня – в Запорожье.

Цена билетов – от 350 грн (в Запорожье) до 1190 грн гривен (на концерт в Киеве).

Стоит отметить, что предыдущий визит рэпера в Украину закончился скандалом. Его концерт состоялся в Одессе 8 декабря 2019 года: в этот день в Украине был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Несмотря на это, концерт не отменили. А сам Моргенштерн назвал день траура по погибшим “еб*ной показухой”.

“Я считаю, что день траура – это просто показуха, просто ёб*ная показуха. Давайте устроим вместо дня траура – день, бл*дь, крика – сх*я ли пожарных проверок нет в городе?” – объявил он тогда со сцены.

Из-за скандала появились призывы запретить рэперу въезд в Украину. На сайте президента Украины даже появилась петиция о запрете Моргенштерну давать концерты на территории нашей страны, однако она не набрала необходимое количество подписей.

ВНИМАНИЕ на видео ненормативная лексика!

СПРАВКА. Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) — российский рэп-исполнитель и музыкант. Ему 22 года. Изначально стал известен как YouTube-блогер (благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта “#ИзиРеп”). В феврале 2018 года рэпер выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Моргенштерн имеет эпатажный вид: например, татуировку “666” на лице.