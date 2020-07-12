Незаконные вооруженные формирования РФ в субботу, 11 июля, 10 раз нарушили режим прекращения огня. Ранены трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

В субботу, 11 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностям минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” оккупанты вели огонь в:

Водяном (применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие);

пригородах Марьинки и Авдеевки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

на подступах к Новотошковскому и Майорску (из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов);

неподалеку Орехового (использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие).

“За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали неотложную помощь врачей”, — говорится в сообщении.

Подразделения ООС реагировали на вражеские провокации прицельным огнем. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика.

С начала текущих суток, 12 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.