Боевики на Донбассе активизировали агитацию к службе жителей ОРДЛО, потерявших работы в России в связи с карантином.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Сообщается, что в связи с карантином многие мужчины призывного возраста потеряли работу в России и вернулись на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях.

По информации украинской разведки, командование российских оккупационных войск пытается воспользоваться этой ситуацией, агитируя оставшихся без работы мужчин поступить на военную службу.

“Российские оккупационные администрации активизировали агитацию местного населения с призывами до поступления на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск)”, — говорится в сообщении.

Установлено, что командиры российских передовых подразделений боевиков, у которых высокий некомплект, пытаются мотивировать военных комиссариатов “денежными вознаграждениями” для того, чтобы пополнить личный состав.