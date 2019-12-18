Оккупационные "власти" отдельных районов Луганской области ("ЛНР") приняли "закон" о границе, в котором заявили о своих претензиях на всю территорию области.

Об этом сообщают российские информационные агентства и ресурсы боевиков “ЛНР”.

Как сообщает российское агентство “Интерфакс”, “депутаты народного совета” на оккупированных территориях Луганской области решили, что “границы закрепляются в пределах всей Луганской области Украины”. Это боевики закрепили в так называемом законе “о государственной границе “ЛНР”.

Как информирует российское агентство “ТАСС”, боевики решили установить “границы “ЛНР” по границам Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта на Донбассе в 2014 году”.

Напомним, что боевики “ЛНР” при поддержке российских войск незаконно захватили и сейчас контролируют часть Луганской области, включительно с городами Луганск, Алчевск, Первомайск и другими.

Стоит отметить, что ранее оккупационная “администрация” отдельных районов Донецкой области приняла “закон” о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.