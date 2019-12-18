Об этом сообщают российские информационные агентства и ресурсы боевиков “ЛНР”.
Как сообщает российское агентство “Интерфакс”, “депутаты народного совета” на оккупированных территориях Луганской области решили, что “границы закрепляются в пределах всей Луганской области Украины”. Это боевики закрепили в так называемом законе “о государственной границе “ЛНР”.
Как информирует российское агентство “ТАСС”, боевики решили установить “границы “ЛНР” по границам Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта на Донбассе в 2014 году”.
Напомним, что боевики “ЛНР” при поддержке российских войск незаконно захватили и сейчас контролируют часть Луганской области, включительно с городами Луганск, Алчевск, Первомайск и другими.
Стоит отметить, что ранее оккупационная “администрация” отдельных районов Донецкой области приняла “закон” о границе, в котором заявила о претензиях на весь регион.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”.