Незаконные вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ООС с жилых кварталов населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что боевики вели огонь с жилых кварталов в северной части села Новоласпа (13 мин 82-го калибра). Также в н.п. Староласпе незаконные вооруженные формирования разместили артиллерийские системы рядом с домами мирных жителей и совершили три выстрела в сторону украинских защитников в Старогнатовке.

Помимо этого, боевики разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 “Петровское” и обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Богдановки.

В штабе считают, что целью таких действий было заставить украинских защитников открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить их в нарушении договоренностей о мире.

“Совершенно очевидно, что такие коварные действия вооруженные формирования РФ сознательно осуществляют накануне рабочей встречи Трехсторонней контактной группы с целью дискредитации Вооруженных Сил Украины. Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали”, — подчеркнули в штабе.