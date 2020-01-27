На участке разведения в Петровском вооруженные формирования РФ обстреляли собственные позиции, чтобы сымитировать нарушение режима "тишины" со стороны украинских военных.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Вечером в воскресенье, 26 января, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) зафиксировала, как боевики обстреляли собственные позиции с участка разведения сил и средств в Петровском.

“Вооруженные члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований Российской Федерации”, — сообщили в штабе.

Обстрелы проводились вблизи камеры наблюдения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с целью имитации нарушения режима прекращения огня военнослужащими Вооруженных Сил Украины.

“Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ, которая, по мнению представителей вооруженных формирований Российской Федерации, должна предоставить безапелляционные доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины”, — подчеркнули в штабе.