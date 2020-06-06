В субботу, 6 июня, боевики на Донбассе ранили двух украинских военных.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что возле населенного пункта Опытное боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, в результате чего один украинский боец ​​получил осколочное ранение.

Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Марьинки. Там в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия был ранен еще один украинский военнослужащий.

“Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.