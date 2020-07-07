Об этом сообщили в штабе ООС.
Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Обстрелы зафиксировано вблизи Новгородского, на подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное, неподалеку от Хутора Свободного, Верхнеторецкого и Старогнатовки.
“За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирования”, – сообщили в штабе.
От начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Враг вел огонь на подступах к Новотошковскому, вблизи Старогнатовки и неподалеку Водяного.
По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- На Донбассе за неделю ликвидировали 13 боевиков “Л/ДНР”.