За прошедшие сутки боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский воин получил боевое травмирования.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Обстрелы зафиксировано вблизи Новгородского, на подступах к населенным пунктам Зайцево и Южное, неподалеку от Хутора Свободного, Верхнеторецкого и Старогнатовки.

“За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирования”, – сообщили в штабе.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня. Враг вел огонь на подступах к Новотошковскому, вблизи Старогнатовки и неподалеку Водяного.

По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.