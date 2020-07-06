Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг лишился поста радиоэлектронной разведки, отдельного узла связи и автомобиля УРАЛ.
В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкий морально-психологический настрой. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки в которых есть погибшие и раненые.
В разведке подчеркивают, что количество желающих, которые приезжают воевать за псевдореспублики из РФ, уменьшается.
“Полным ходом идет агитация местного населения мужского пола пополнить ряды оккупантов за 15 000 российских рублей в месяц. Но местное население не желает служить оккупационной власти”.
- В воскресенье, 5 июля, украинские военные уничтожили двух и ранили еще минимум двух боевиков “Л/ДНР”.
- В субботу, 4 июля, украинские военные на Донбассе ликвидировали трех и ранили еще трех оккупантов.