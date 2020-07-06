За прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля на Донбассе украинские военные ликвидировали 13 боевиков, еще 15 человек - ранены и травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг лишился поста радиоэлектронной разведки, отдельного узла связи и автомобиля УРАЛ.

В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкий морально-психологический настрой. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки в которых есть погибшие и раненые.

В разведке подчеркивают, что количество желающих, которые приезжают воевать за псевдореспублики из РФ, уменьшается.

“Полным ходом идет агитация местного населения мужского пола пополнить ряды оккупантов за 15 000 российских рублей в месяц. Но местное население не желает служить оккупационной власти”.