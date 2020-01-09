Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники СБУ установили, что частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и “заочному” оформлению социальных выплат”, – сказано в сообщении.

По информации контрразведки, супруги были завербованы террористами год назад. Им была поставлена задача предоставлять информацию о коллегах, которые занимаются пассажирскими перевозками.

Помимо того, боевики требовали от супругов список клиентов, которые пользуются услугами по оформлению украинских социальных выплат.

“Псевдоспецслужба “ЛНР” использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что супруги были задержаны во время очередной поездки. В их транспортном средстве правоохранителям удалось найти больше 150 документов жителям временно оккупированных территорий, среди которых были трудовые книжки, свидетельства о смерти, рождения, нотариальные доверенности.

“Во время проведения контрразведывательных мероприятий оперативники СБУ получили доказательства фактов сотрудничества перевозчиков с “спецслужбой” боевиков и установили личности кураторов”, – отмечают в СБУ.

В данный момент сотрудники украинской спецслужбы устанавливают, кто в украинских государственных учреждениях может быть причастен к функционированию преступной схемы.