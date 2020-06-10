Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Отмечается, что пограничники из состава украинских Объединенных сил начали пропуск граждан через линию разграничения на Донбассе около 11:00.
“За два часа на оккупированную территорию боевики не пропустили ни одного человека”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 13:00 боевики вернули на контрольный пункт “Марьинка” мужчину на автомобиле, который ранее был пропущен на временно оккупированную территорию украинскими силовиками.
В свою очередь через пункт пропуска “Станица Луганская” были пропущены на временно оккупированную территорию 6 граждан, которые теперь ожидают перед блок-постом боевиков.
“Сейчас только перед КПВВ “Марьинка” собралось около 100 пешеходов, среди них 70 лиц пожилого возраста и до 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра”, – сказано в сообщении.
- С 10 июня возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил.