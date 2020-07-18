Об этом сообщили в пресс-центре командовании операции Объединенных сил.
Под обстрелы попали защитники Старогнатовки, Водяного и Хутора Вольного.
Боевики при обстрелах применяли противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против украинских военных.
Также сообщается, что боевики обстреляли Богдановку со стороны Петровского.
Несмотря на обстрелы, потерь среди подразделений Объединенных сил с начала суток не зафиксировано.
- За сутки 13 июля боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.