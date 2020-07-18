Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли участок разведения сил в районе Богдановки из стрелкового оружия. Было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре командовании операции Объединенных сил.

Под обстрелы попали защитники Старогнатовки, Водяного и Хутора Вольного.

Боевики при обстрелах применяли противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против украинских военных.

Также сообщается, что боевики обстреляли Богдановку со стороны Петровского.

Несмотря на обстрелы, потерь среди подразделений Объединенных сил с начала суток не зафиксировано.