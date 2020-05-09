Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
За сутки в ООС было зафиксировано семь обстрелов. Половину обстрелов противник совершил посредством запрещенного Минскими договоренностями оружия. В частности, обстрелы велись из минометов 120 и 82 мм калибра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и так далее.
В частности, около Орехового, в направлении Луганска, оккупанты утром обстреляли украинские позиции из протитанкового гранатомета.
Также противник выпустил три мины по украинским позициям около Крымского.
Около Авдеевки был зафиксирован провокационный обстрел с пулемета крупного калибра.
Вследствие действий противника четверо украинских военных были ранены и сейчас получают необходимую помощь в медучреждениях.
С начала 8 мая оккупанты выпустили 24 мины 120-го калибра по позициям защитников Орехового, также применяли станковые противотанковые гранатометы.
- Во вторник, 5 мая, незаконные вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Авдеевки и Орехово на Донбассе. Были ранены двое украинских военнослужащих.