На территории Донбасса пророссийские боевики выпустили мины по украинским позициям и применили противотанковый гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

За сутки в ООС было зафиксировано семь обстрелов. Половину обстрелов противник совершил посредством запрещенного Минскими договоренностями оружия. В частности, обстрелы велись из минометов 120 и 82 мм калибра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и так далее.

В частности, около Орехового, в направлении Луганска, оккупанты утром обстреляли украинские позиции из протитанкового гранатомета.

Также противник выпустил три мины по украинским позициям около Крымского.

Около Авдеевки был зафиксирован провокационный обстрел с пулемета крупного калибра.

Вследствие действий противника четверо украинских военных были ранены и сейчас получают необходимую помощь в медучреждениях.

С начала 8 мая оккупанты выпустили 24 мины 120-го калибра по позициям защитников Орехового, также применяли станковые противотанковые гранатометы.