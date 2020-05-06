Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
“Недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирования”, — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что вражеская активность противник были подавлена. Военнослужащие, которые были травмированы в результате обстрела, доставлены в медучреждения.
Кроме того, во вторник боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.
“Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, — подчеркнули в штабе.
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5 мая 2014 года вблизи населенного пункта Семеновка, что возле Славянска, состоялся ожесточенный бой. Тогда бойцы ВСУ и СБУ попали в засаду.