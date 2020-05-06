Во вторник, 5 мая, незаконные вооруженные формирования РФ открывали огонь вблизи Авдеевки и Орехово на Донбассе. Ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

“Недалеко от населенного пункта Авдеевка был ранен один украинский герой. Противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, у населенного пункта Орехово враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил боевое травмирования”, — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что вражеская активность противник были подавлена. Военнослужащие, которые были травмированы в результате обстрела, доставлены в медучреждения.

Кроме того, во вторник боевики обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм.

“Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, — подчеркнули в штабе.