Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции объединенных сил.

По информации штаба, боевики целенаправленно пропускают граждан через КПВВ только после окончания времени его работы — поздним вечером.

“Не соблюдая взятые на себя обязательства по безопасному функционированию гуманитарных дорожных коридоров, представители российской оккупационной администрации направляют граждан на контролируемую территорию после окончания времени работы КПВВ”, — отметили в штабе.

Такие действия боевиков несут угрозу для граждан и могут поспособствовать обострению ситуации в так называемой “серой зоне”.

“Люди пересекают линию разграничения в темное время суток. А оставление на ночлег большой группы людей в так называемой “серой зоне” могло значительно обострить ситуацию безопасности. В течение декабря подобные провокационные действия боевиков имели место в контрольных пунктах въезда-выезда “Гнутово”, “Новотроицкое” и “Майорское”, — говорится в сообщении.