За прошедшие сутки, 11 июня, в ходе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики ранили трех украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны.

В сообщении сказано, что за сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, они обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и так далее.

Оборонные укрепления украинских воинов около Орехового боевики дважды обстреляли из минометов. У Хутора Вольного враг открывал огонь из минометов 82 мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Также фиксировались обстрелы у Крымского, Новоалександровки, Луганского.

Вследствие обстрелов двое украинских бойцов ранены, а у третьего – боевая травма.