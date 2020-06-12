Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны.
В сообщении сказано, что за сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, они обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и так далее.
Оборонные укрепления украинских воинов около Орехового боевики дважды обстреляли из минометов. У Хутора Вольного враг открывал огонь из минометов 82 мм калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Также фиксировались обстрелы у Крымского, Новоалександровки, Луганского.
Вследствие обстрелов двое украинских бойцов ранены, а у третьего – боевая травма.
- Ранее сообщалось, что 62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Оценивая ситуацию на Донбассе, 44% украинцев считают, что на востоке Украины происходит война между Украиной и Россией.