Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки “Восток” в Facebook.
“Сегодня, 28 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык.
Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированная помощь врачей “, – говорится в сообщении.
Отмечается, что о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе в Рождество, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное.