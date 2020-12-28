В результате обстрела украинских позиций на Донбассе военнослужащий ВСУ получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки “Восток” в Facebook.

“Сегодня, 28 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Чермалык.

Вследствие вражеского огня один наш воин получил ранения. Военнослужащий был доставлен в медицинское учреждение и оперативно оказана квалифицированная помощь врачей “, – говорится в сообщении.

Отмечается, что о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.