Об этом сообщили в операции Объединенных сил.
Так, за прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
В частности, все нарушения были отмечены неподалеку Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм.
Отмечается, что одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
- 24 декабря двое украинских военнослужащих на Донбассе получили ранения. Всего за день зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.