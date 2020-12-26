На Донбассе в Рождество, 25 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное.

Об этом сообщили в операции Объединенных сил.

Так, за прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

В частности, все нарушения были отмечены неподалеку Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с миномета калибра 120 мм.

Отмечается, что одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.