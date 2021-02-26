По состоянию на 17 часов 26 февраля боевики на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня, в частности применяли запрещено вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС.

В частности вблизи Водяного оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще двое – боевые травмирования. Воинам оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Вблизи населенного пункта Пески боевики открывали прицельный огонь по позициям украинских воинов со 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Луганского оккупанты трижды открывали прицельный огонь по позициям ВСУ с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Вблизи Марьинки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у Каменки было осуществлено несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Вблизи Невельского украинский воин подорвался на неизвестном взрывном предмете, в результате чего получил осколочные ранения.

Всего с начала суток были ранены десять украинских защитников.

В штабе напомнили, что ОБСЕ зафиксировала на полигоне вблизи населенного пункта Покровка 6 реактивных систем залпового огня “Град”. Еще 10 танков, 6 самоходных гаубиц “Гвоздика”, 3 прицепных миномета “Васильок” было замечено за линиями отвода, вне выделенных мест хранения вооружения.

По данным разведки, оккупанты занимаются сооружением новых укреплений по всей линии фронта, что свидетельствует о нежелании соблюдать мир.