Боевики на Донбассе нарушили режим перемирия

В ночь на 27 июля боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, тем самым нарушив режим "полной и всеобъемлющей тишины".

Об этом сообщил главнокомандующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

“К сожалению, со стороны противника в 00:20 – 00:45 был обстрел подразделения 36 отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны объединенных сил нет”, – сказал Кравченко.

Он также сообщил, что украинские вооруженные силы не отвечали на обстрел.

Еще один обстрел зафиксировали около 9 утра в полосе ответственности 79-й бригады. Оккупанты с помощью ручных противотанковых гранатометов совершили три выстрела и установили три мины ПОМ.

Тем не менее главнокомандующий ОС отметил, что ситуация на линии разграничения стабильная и контролируемая.