На Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий начинается с 00:01 понедельника, 27 июля.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Украинская сторона считает высокими шансы на реальное прекращение огня на Донбассе в этот раз. Они гораздо выше, чем во время предыдущих объявленных перемирий.

Контролировать соблюдение перемирие командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Такие военнослужащие будут на каждой украинской позиции.

“Начиная с 00:01 27 июля на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН”, – подчеркивается в сообщении.

Как известно, 22 июля Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала введение “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” с понедельника, 27 июля.

В ОБСЕ раскрыли некоторые детали этого режима “тишины”. Так, будет действовать:

• запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон (дронов);

• запрет на применение огня, включая снайперский;

• запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях;

• применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, “если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и “руководства” вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм”.

О таких приказах следует уведомлять Трехстороннюю контактную группу.