Сегодня, 30 сентября, боевики на Донбассе в очередной раз нарушили "режим тишины", в результате обстрела ранение получил один украинский защитник.

Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группы “Север”.

“В районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.