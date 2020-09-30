Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группы “Север”.
“В районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. В результате вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья – удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
- На Донбассе с начала суток 27 сентября боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, трое военных ранены.