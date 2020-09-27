Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
“За прошедшие сутки, 26 сентября, в полосах ответственности наших бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации по станковой автоматического гранатомета зафиксировано недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия – у Верхнеторецком. В то же время вблизи Авдеевки в ночное время суток враг провоцировал наших военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета”, – говорится в сообщении.
В штабе также сообщили, что в районе населенного пункта Орехово трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Их госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
- Ранее сообщалось, что Министерство обороны утвердило приказ о выплате денежного вознаграждения военным, которые несут службу в Донецкой и Луганской областях. МОУ уверяет, что штрафы приказом не предусмотрены.