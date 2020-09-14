Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Незаконные вооруженные формирования России нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, в районе ответственности оперативно-тактической группы “Восток”.
Боевики произвели два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета – около Марьинки.
“Вражеские огневые провокации были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали”, – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что еще одно нарушение договоренности было зафиксировано на Приазовье.
В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен пролет беспилотника с пересечением линии разграничения.
“Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование”, – говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
- 12 сентября, на всех участках ответственности украинских бригад обстрелов со стороны боевиков “Л/ДНР” зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.