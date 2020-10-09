За прошедшие сутки, 8 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе. При этом, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

В сообщении сказано, что в районе населенного пункта Пески боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Опытного боевики осуществили дистанционное минирование перед украинскими позициями с применением ручного противотанкового гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2.

“Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, – сказано в сообщении.

С начала текущих суток боевики не нарушали “режим тишины”.