Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова”.

“К сожалению, около 20% всех инфицированных коронавирусом, то есть 4111 человек – медики. Это произошло потому, что на начало эпидемии наши больницы не были готовы к такому вызову. У нас не было ни средств индивидуальной защиты, ни респираторов, ни масок. Также были просчитаны маршруты доставки больных. Куда должен приехать больной, определялось уже в разгар эпидемии. Это большая проблема, но мы проанализировали ее, и свои шаги выстраивали на основе сделанных выводов “, – рассказал Степанов.

По его словам, кроме обеспечения врачей всеми необходимыми средствами, нужен также 3-месячный запас средств индивидуальной защиты, который используют медики при лечении инфекционных болезней.

“Мы сейчас просчитываем то количество денег, которое для этого необходимо. И весь этот запас должен быть сразу и непосредственно в больницах “, – отметил Степанов.

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