Более 60 % украинцев не заметили успехов новой власти в вопросе снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, респондентам был задан вопрос, насколько успешно новая власть (президент, Правительство, Верховная Рада, правоохранители) справляется со снижением тарифов.

В итоге 62 % опрошенных заявили, что не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ. И только 24 % выразили мнение, что успехи есть.

Еще 14 % не определились с ответом.

КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.