Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Так, респондентам был задан вопрос, насколько успешно новая власть (президент, Правительство, Верховная Рада, правоохранители) справляется со снижением тарифов.
В итоге 62 % опрошенных заявили, что не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ. И только 24 % выразили мнение, что успехи есть.
Еще 14 % не определились с ответом.
КМИС провел опрос с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.
- Ранее почти половина украинцев (46 %) заявили, что их расходы на оплату коммунальных услуг в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии с 21 по 25 февраля 2020 года.