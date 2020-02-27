Почти половина украинцев (46 %) отмечают, что их расходы на оплату коммунальных услуг в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, проведенный с 21 по 25 февраля 2020 года.

При этом у 39 % респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

Отмечается, что 80 % украинцев не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 14 % – видят. По сравнению с декабрем оценки стали хуже.

Кроме того, 21 % опрошенных заявили, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14 % и 16 % соответственно).

В то же время, доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: 42 % в феврале и 53 % и 48 % в ноябре и декабре соответственно.

Опрос был проведен с 21 по 25 февраля 2020 методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3 %.