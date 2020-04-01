Более 80% украинцев переживают, что в стране наступит затяжной экономический кризис.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” (I волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта).

Так, о боязни экономического кризиса заявили 87 % опрошенных (64 % респондентов очень переживают из-за этого, 23 % – “скорее переживают”).

Более двух третей респондентов (69 %) взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимые лекарства. Еще почти половина (47 %) переживают из-за того, что не смогут купить необходимые продукты (52 % – не переживают).

И лишь 25 % взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки.

Три четверти опрошенных (88 %) волнуются из-за того, что кто-то из их близких заболеет коронавирусом, одновременно о своем собственном здоровье волнуются меньше (58 %).

Две трети респондентов заявили, что у них была работа до введения карантина. Среди них 35 % отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29 % – работают дистанционно, 32 % – находятся в отпуске по собственному желанию. Еще 4 % опрошенных сообщили, что потеряли работу.

Почти 60 % респондентов отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц. Еще 16 % заявили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 7 % – до 3-х месяцев, 6 % – до полугода, 3 % – до года и более.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения

Выборочная совокупность: I волна 1000 респондентов (25-27 марта 2020 года), II волна 1000 респондентов (28-30 марта 2020 года). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4 %. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).