С приходом весеннего тепла активизируются опасные насекомые - иксодовые клещи. И опасны они тем, что являются переносчиками болезни Лайма (Лайм-боррелиоз), которая, если не лечить, может повлечь тяжелые заболевания - артрит, болезни сердца и нервной системы.

#Буквы рассказывают, что такое болезнь Лайма, как уберечься и какие первые симптомы заболевания.

Практические все знают, что после прогулок в лесу, придя домой, важно осмотреть свое тело на предмет того, не принесли ли вы с собой клеща. Хотя после его обнаружение, многие не придают этому особого внимания. По их мнение, укус клеща – мелочи жизни. Но именно такая “мелочь” может таить в себе опасность инфекционного заражения.

Что такое болезнь Лайма?

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз, Лайм-боррелиоз) – инфекционное трансмиссивное заболевание.

Если не лечить болезнь Лайма на ранних стадиях антибиотиками, она может вызвать пожизненный артрит, а в более тяжелых случаях инфекции мочевого пузыря, воспаление сердца, а также неврологические и когнитивные проблемы, такие как потеря памяти и равновесия.

Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7-14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высокая. От больного к здоровому человеку возбудитель не передается.

Болезнь Лайма может иметь несколько стадий:

раннюю локализованную;

раннюю диссеминированную;

позднюю хроническую.

Ранняя локализованная стадия возникает из 1-30 дней (в среднем – через 7) после укуса клеща. Чаще всего в паховой или подколенной области возникает так называемая изолированная мигрирующая эритема (разновидность сыпи). В трети случаев она не развивается, что значительно усложняет своевременные диагностику и лечение.

На месте укуса клеща возникает красная папула с четкими краями. Впоследствии зона гиперемии расширяется, а центр – бледнеет. В некоторых случаях эритема, обычно безболезненна и не чешется, может быть полностью красной.

Без лечения мигрирующая эритема сохраняется 2-3 недели. У трети людей болезнь завершается на этом этапе. В других – переходит в раннюю диссеминированную стадию.

Ранняя диссеминированная стадия возникает через 3-10 недель после укуса клеща. На этой стадии появляются:

кожные доброкачественные лимфоцитомы, множественные мигрирующие эритемы;

головокружение, краниальные невропатии (поражение черепно-мозговых нервов), в частности паралич Белла (неврит лицевого нерва), менингизм (состояние раздражения головного или спинного мозга) и менингит

костно-мышечные артралгии (боль в суставах) и миалгии (мышечная боль);

сердечно-сосудистые блокады.

Клинические проявления исчезают самостоятельно.

Поздняя, ​​или хроническая болезнь Лайма возникает спустя месяцы или даже годы после заражения. В этом случае появляются неврологические и ревматологические признаки с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата (артриты) или нервной (нейроборелиоз, хронический атрофический акродерматит).

Иммунитет после перенесенного Лайм-боррелиоза нестерильный, заразиться можно снова.

Стоит отметить, что люди зачастую игнорируют обращение к инфекционисту после укуса клеща. Человек может жить с болезнью Лайма много лет и не подозревать об этом. Хотя такое встречается не часто.

В большинстве случаев бактерии Borrelia burgdorferi начинают размножаться, поражая органы и системы. Самая тяжелая стадия заболевания характеризуется поражением нервной системы. Люди начинают ходить по врачам: кардиологам, ревматологам. Даже если и удается выяснить причину заболевания, то болезнь уже настолько “въелась” в организм, что вылечить человека не представляется возможным. Больной даже может остаться инвалидом.

Как удалить клеща?

В идеале следует обратиться в лечебное учреждение, ведь крайне важно удалить насекомое вместе с хоботком.

После удаления клеща следует отнести в лабораторию, чтобы выяснить, является ли он переносчиком боррелиоза. Если да – немедленно к инфекционисту.

Кроме того, можно сделать анализ крови на наличие антител к боррелиям. Но сделать это можно только спустя 2-4 недели после укуса, когда организм начнет вырабатывать антитела.

Статистика заболевания в Украине

В течение 2019 года было зарегистрировано 4482 случая болезни Лайма среди украинцев. В частности, 833 случая зафиксировали в сельской местности, а 492 – у детей до 17 лет.

За три первых месяца 2020 года в Украине зарегистрировано 236 случаев болезни Лайма.

Стоит отметить, что клещ выискивает на человеческом теле наиболее укромные места, например: подмышечные впадины, пах, под коленкой, на шее, на ушами.

Перед походом в лес следует одевать одежду из плотной ткани и так, чтобы она полностью закрывала ноги и руки.

Важно подчеркнуть, что в мире нет вакцины от боррелиоза!