Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице музыканта.

“Иду из судилища по Риффмастеру, и хотел бы вам сказать какую-то позитивную новость. К сожалению, ничего приятного сказать не могу. Более того, должен еще одну неприятность для вас всех, уведомить.. Для меня это очень болезненный момент, но, мне кажется, держать это в секрете, как минимум, нечестно. Так совпало, и это никак не связано с делом, в котором судят Андрея, так совпало, что сегодня я решил прекратить свое участие в значительной части… Не знаю как правильно сказать… Своей жизни. Я решил, что я больше не буду выступать с “Тартаком” и не буду выступать с “Був’є”, – сказал певец.

Положинский попросил воздержаться от вопросов о причинах такого решения и подчеркнул, что на данный момент оно “не подлежит обжалованию”.

“Это грустно, непросто и болезненно, но я понял, что все — больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в какой-то депресняк по этому поводу. Все-таки, это были прекрасные годы и много хорошего мы сделали, подарили друг другу множество приятностей. Я бы попросил не беспокоить меня вопросами по этому поводу. Сейчас решение принято и обжалованию на данный момент не подлежит. Что будет в будущем – не знаю, конкретных планов не имею”, – добавил музыкант.

Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте! П.С. Життя продовжується, нічого жахливого для себе не планую. Змерз. Gepostet von Олександр Положинський am Mittwoch, 5. Februar 2020

СПРАВКА. “Тартак” — украинская репкор-группа, которая существует с 1996 года. Ее создатели — Александр Положинский и Василий Зинкевич-младший. Спустя несколько лет к ним присоединились клавишник Андрей Благун и гитарист Андрей Самойло. Позднее Зинкевич и Самойло. По состоянию на 2020 год ее участниками являюся Положинский, Благун, Ярослав Вильчик, Дмитро Чуев и Антон Егоров. За время своего существования “Тартак” выдали 10 студийных альбомов и сняли порядка 50 видеоклипов.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева решил допросить музыканта, лидера группы “Тартак” Александра Положинского по требованию адвокатов Андрея Антоненко. По версии следствия, именно музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко был организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.