Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

“Пока мы реагируем на фонтан глупостей парламентских “Слуг народа”, зеленое правительство заслушало отчет министра финансов об использовании средств Фонда борьбы с COVID-19, который составляет 647 млрд грн. Несмотря на впечатляющую динамику роста инфицированных, больше половины Фонда – 35 млрд – решено направить в Укравтодор”, – написал он.

По его словам, “фишка в том, что использование средств фонда не подлежат тендерным процедурам системы Прозоро”.

“Что будет дальше? Ответ можно найти в материалах киевской облпрокуратуры, которая обнаружила, что Киевская ОГА без всякого тендера перечислила 10 млн неизвестной фирме Лиртон-групп. Фирма якобы должна была поставить 15 аппаратов ИВЛ. Деньги, конечно, исчезли. Аппаратов нету. Это, кстати, – 10% всей суммы Фонда борьбы с COVID, выделенных на ИВЛ. Вопрос для опытных: сколько без тендеров исчезнет денег на дороги и когда дороги исчезнут со снегом?”, – отметил Луценко.