Большее количество американских штатов открывают свои границы уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Уточняется, что в следующие несколько дней откроет свои границы как минимум 31 штат Америки.

При этом в Калифорнии выдан указ оставить закрытыми парки и пляжи. Губернатор Аризоны принял решение продлить обязательства оставаться дома до 15 мая. Во Флориде разрешат возобновить работу ресторанам и магазинам, однако ограничат количество клиентов внутри.

В Западной Вирджинии с четверга, 30 апреля, могут возобновить работу стоматологические клиники, а церкви, рестораны и салоны откроются только со следующей недели.

Отмечается, что на данный момент в Соединенных Штатах Америки зафиксировано уже 1 042 874 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

При этом 61 123 человека в США умерли от COVID-19.

Также сообщается, что в Лос-Анджелесе начали свободное тестирование на коронавирус для всех жителей. Однако приоритет в очереди все равно имеют жители с симптомами болезни.

В свою очередь, по мнению некоторых специалистов, слишком быстрое снятие ограничений может привести к восстановлению острой фазы распространения вируса в США.

В Университете штата Айова рекомендовали смягчать карантинные ограничения в стране постепенно на протяжении около двух недель, чтобы не вызвать новую волну эпидемии.